Drama bij volle Spaanse pub: 'vaste gast' Cees (50) doodgestoken na finale Feyenoord

nederlander opgepaktIn de Zuid-Spaanse badplaats Torremolinos is woensdagavond een Nederlandse man doodgestoken na een uit de hand gelopen ruzie. Het gaat om de 50-jarige Cees van Dijk, een vaste gast van het café waar de steekpartij plaatsvond. Een 57-jarige Nederlander is als verdachte aangehouden. ,,Dit is een verschrikkelijke gebeurtenis.”

Het drama gebeurde woensdag iets na middernacht voor de deur van een kroeg die wordt gerund door Nederlanders. In het propvolle café, gelegen in de bij Nederlanders populaire wijk La Carihuela, werd de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma uitgezonden.

Vrouwen lastiggevallen

De 50-jarige Cees van Dijk was hierbij volgens Spaanse media aanwezig, samen met honderden andere Nederlanders. De sfeer in de kroeg was tijdens de wedstrijd gemoedelijk, maar na afloop zou een andere man, een 57-jarige Nederlander, verschillende jonge vrouwen hebben lastiggevallen.

Van Dijk sprak de man hierop aan, waarop er ruzie ontstond en er gevochten werd. De eigenaar van de kroeg, ook een Nederlander, sprong tussenbeide en vroeg de overlastgevende man het café te verlaten. Dat deed de man met tegenzin, waarna het weer rustiger werd in het café.

Op de vlucht geslagen

Zo’n twintig minuten later ging Van Dijk samen met een stel vrienden naar buiten om een sigaretje te roken. Aan de overkant stond de man met wie hij ruzie had gekregen in de kroeg, schreeuwend en gewapend met een groot mes. Er ontstond opnieuw een worsteling, waarbij Van Dijk werd gestoken in zijn buik.

De Nederlander kon na de aanval nog op eigen kracht terugkeren naar de kroeg. Hij werd ter plekke behandeld door omstanders en zou nog aanspreekbaar zijn geweest. Bij het arriveren van de hulpverleners verloor Van Dijk het bewustzijn en hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen. De verdachte van de steekpartij was in de tussentijd op de vlucht geslagen.

Verslagenheid

De eigenaar van het bruine café zette samen met een familielid de achtervolging in en kon de verdachte nog achterhalen en overdragen aan de politie. Volgens Spaanse media gaat het om een 57-jarige Nederlander die al enkele jaren in Torremolinos woont. Hij zou, net als Cees van Dijk, een vaste bezoeker zijn van het café. Volgens andere gasten kwam hij er regelmatig biljarten.

In de wijk La Carihuela, waar veel Nederlanders wonen, is de verslagenheid groot. Veel mensen kenden Cees van Dijk, die samen met zijn vrouw in Benidorm woonde maar geregeld op en neer reed naar Torremolinos. De eigenaren van het café spreken op sociale media van ‘een verschrikkelijke gebeurtenis’ die het leven heeft gekost van ‘een vriend’ van het café. ‘Wij willen de kinderen, familie en vrienden condoleren en heel veel sterkte wensen in deze zware periode’, valt te lezen. De deuren van het café blijven tot zondag gesloten.

De 57-jarige verdachte van de steekpartij zit achter slot en grendel en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Zijn wapen is in beslag genomen.