Drama Alblasserdam: jongen (12) en vrouw (20) nog in ziekenhuis, OM zegt dat ‘antwoorden zullen komen’

voorgeleiding verdachteDe 12-jarige jongen en de 20-jarige vrouw die bij de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam zwaargewond raakten, liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun huidige toestand en andere zaken kan het Openbaar Ministerie vanochtend geen mededelingen doen. ,,We willen op dit moment rust in en rondom het onderzoek. De antwoorden zullen komen, maar niet nu”, aldus woordvoerder Olav Brink.

De vermeende schutter John S. wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De schietpartij in Alblasserdam voltrok zich vrijdagochtend. Een misdrijf in Vlissingen, waarbij een 60-jarige man om het leven kwam, zou twee dagen daarvoor zijn gepleegd.

De 38-jarige verdachte, afkomstig uit Oud-Alblas, werd vrijdag kort na het dramatische incident op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel door een arrestatieteam van de politie opgepakt.

Dodelijke slachtoffers

Bij de schietpartij kwam de 34-jarige Nathalie uit Alblasserdam om het leven, een nichtje van de koster van de Hervormde Gemeente Streefkerk. De vrouw was een medewerker van de zorgboerderij. Ook de 16-jarige Ann-Sofie uit Dordrecht overleefde de schoten niet. ‘Onze lieve sociale kleindochter, 16 jaar, vol plannen, in de bloei van haar leven, zomaar opeens dood!’ schreef de familie op sociale media.

Het meisje had een geestelijke beperking. Een oom van haar geeft aan dat ze ‘bijzonder’ was. ,,Maar ik herinner me haar als een positief, lief, vrolijk meisje.” Ze zat nog vol plannen, laten familieleden weten, die via sociale media tal van condoleances en steunbetuigingen ontvangen.

Drie keer moord

Het OM verdenkt John S. vooralsnog van drie keer moord, dan wel doodslag, van twee pogingen daartoe en van verboden wapenbezit. Na de gebeurtenissen in de zorgboerderij werd bekend dat hij ook de vermoedelijke dader is van het misdrijf in Vlissingen. Daar werd op 4 mei in een winkel aan de Sint Jacobsstraat een dode man aangetroffen. Het gaat volgens de politie om de 60-jarige exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.

De verdachte heeft na het dodelijke geweld in Alblasserdam een mail gestuurd aan RTL Boulevard, waarin hij zou hebben aangegeven dat de winkelier in Vlissingen een toevallig slachtoffer is geweest. Hij zou zijn wapen hebben willen testen. Volgens het OM was de Oud-Alblasser als verdachte in beeld in deze zaak, maar was hij vrijdag nog voortvluchtig.

Voorgeleiding

De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het tijdstip van de voorgeleiding is niet bekend.

