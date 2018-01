Draait Wiebes dan toch de gaskraan verder dicht?

DE VORIGE OORLOG

Ten Broeke versus de piraten



Al in 2006 toen Han ten Broeke (VVD) als jongmaatje in de Tweede Kamer kwam, was privébeveiliging van koopvaardijschepen tegen piraterij al een slepende kwestie. Men wilde er niet aan: marine en mariniers moeten bescherming bieden, vonden kabinet en Kamer. Plechtig: de zwaardmacht berust bij de overheid.



We zijn twaalf jaar verder. En vandaag is het zover: De Kamer debatteert dan toch eindelijk over een initiatiefwet van Ten Broeke en Martijn van Helvert (CDA) om - net als andere Europese zeevarende naties - privébeveiligers toe te staan. Ten Broeke glorieert en zijn partij wil het weten ook.



Maar waarom eigenlijk? Verslaggever Ariejan Korteweg: 'Voor de kust van Somalië is vorig jaar één schip gekaapt. Zeerovers vinden het al jaren te gevaarlijk met al die marineschepen in de buurt. Ze zijn weer vissen gaan vangen, of komen op krachten in een Nederlandse cel. In geen twintig jaar stond de internationale piraterij op een zo laag pitje.'



Er wordt soms gemopperd over de stroperigheid van onze parlementaire democratie, maar ondoordacht ten strijde trekken zal ons in elk geval niet snel overkomen.