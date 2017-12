Douane Schiphol vindt neushoornhoorns in bagage Chinese man

VIDEO Arriva haalt gokkende buschauffeur van de weg

16:25 Vervoersbedrijf Arriva heeft de buschauffeur die in Zuid-Limburg achter zijn stuur zat te gokken voorlopig van de weg gehaald. Een reiziger maakte vanmorgen een filmpje waarop te zien is hoe de chauffeur bezig was met een gokspelletje terwijl hij reed.