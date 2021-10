Douane neemt 55.000 illegale ‘COVID 19-geneesmiddelen’ in beslag

De controle op illegale geneesmiddelen is een vast onderdeel van intensieve controles van de douane en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie brengt het bestellen van geneesmiddelen bij malafide verkopers op internet grote risico's met zich mee. ,,Deze medicijnen kunnen gevaarlijke verontreinigingen bevatten of de verkeerde dosering van de werkzame stof. Ook heeft een arts dan geen zicht op de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld in combinatie met andere geneesmiddelen of bijwerkingen”, aldus hoofdinspecteur Roderick Runne.