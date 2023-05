Dorp wacht vol spanning op onthulling 100 jaar oud geheim: ‘Misschien krijgen we allemaal geld’

Slachtof­fer (77) dodelijk ongeluk was onkruid aan het wieden toen het misging: ‘Zo triest’

Een zonnige ochtend veranderde vanmorgen in een drama in het centrum van Twello. Terwijl een vrouw (77) gehurkt bezig was de in- en uitrit van een appartementencomplex te onderhouden, werd ze geraakt door een automobilist. Met fatale gevolgen. ‘Ik zag de auto wel staan, maar dacht dat die pech had of zo.’