Dorp op scherp na mishandeling bejaarde merrie: ‘Buren houden de boel met verrekijkers in de gaten’

Paard Ozzy toegeta­keld in Piershil, politie gaat uit van dierenmis­han­de­ling

Een paard aan de Buitenom in Piershil is vrijdagmiddag aangetroffen met meerdere snijwonden. Voor de politie en dierenarts is er geen twijfel mogelijk: dit zijn sneeën die zijn aangebracht door een mens. Een dag later gaat het alweer een stuk beter met de oude merrie, vertelt eigenaresse Tineke Booij. Bij haarzelf zit de schrik er wel nog flink in.

11 juni