Dorp in rouw: Betty (3) ontsnapt heel even aan de aandacht en wordt gevonden in de vijver

Peuters lopen grootste gevaar op verdrin­king rondom huis of in bad

Kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn de afgelopen jaren het vaakst in het ziekenhuis beland, nadat ze bijna waren verdronken. Ze vielen vooral in het water tijdens het spelen in en om hun huis of in bad. ,,Ouders lopen even weg, verliezen het kind uit het oog en het is gebeurd.”

4 juli