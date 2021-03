Dored (40) ontvluchtte Irak vanwege geweld, maar wordt hier bijna doodgestoken: ‘Mes zat er diep in’

400 actieve coronaclus­ters op basisscho­len: ‘In korte tijd neemt het aantal fors toe’

11:54 Op een kleine zes procent van de basisscholen zijn momenteel clusters van coronabesmettingen. Het aantal loopt zo hard op dat er in het OMT onrust ontstaat. ‘We zien met name in de hogere groepen besmettingen. Dat is een punt van zorg.’