Dordts chemiebedrijf DuPont aansprakelijk voor schade oud-medewerkers door oplosmiddel

Vijftien mensen die tijdens hun werk in een chemiefabriek in Dordrecht zijn blootgesteld aan gevaarlijke concentraties van een oplosmiddel, kunnen mogelijk een schadevergoeding krijgen. De rechter heeft in een tussenvonnis bepaald dat het bedrijf DuPont aansprakelijk is voor eventuele schade. Dat is een belangrijke stap in het proces voor de eisers.