Dordrecht is in april decor voor een Hollywoodfilm

VIDEO Oranje-meisje Puck: ‘Ik zag de camera en dacht…ik doe het gewoon'

9:33 Volgens duizenden kijkers was het het hoogtepunt van de saaie oefeninterland Nederland-Engeland, afgelopen vrijdag. De brutale wedstrijdmascotte die tijdens het volkslied haar tong uitstak en een peace-teken maakte. ,,De meester had gevraagd of ik mijn tong wilde uitsteken", vertelt ze.