Doorstart voor failliet modemerk Scotch & Soda na overname door Amerikaans Bluestar Alliance

Scotch & Soda is een Nederlands modemerk dat internationaal actief is. Het merk ligt in 232 eigen winkels - 32 zaken in Nederland - en heeft 7000 zogeheten shop-in-shops. Ook in wereldsteden als Londen, Parijs én New York is Scotch & Soda actief. Beroemdheden als Heidi Klum, Jennifer Lopez en Justin Timberlake dragen de kleding.