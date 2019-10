Een arrestatieteam heeft dinsdagavond een verdachte opgepakt voor de moord op de 44-jarige advocaat Derk Wiersum . De arrestatie vond plaats in een woning in Amsterdam. De verdachte zit vast in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij, maar of het daadwerkelijk om de schutter gaat is niet duidelijk.

Direct na de aanhouding is er, onder leiding van een rechter-commissaris, een doorzoeking geweest in deze woning. Wat er is aangetroffen, is niet duidelijk.

Over de identiteit van de opgepakte verdachte wil de politie nog niets zeggen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten”, aldus de politie.

Gestolen bestelauto

De Amsterdamse politie vermoedt dat de dader of daders van de moord een witte bestelauto gebruikten als vluchtauto. Rechercheurs hebben ‘hun uiterste best gedaan’ om de witte bestelauto op te sporen. Dat is gelukt. Het gaat om een Opel Combo. Hiervan is vastgesteld dat die gestolen is en voorzien was van vervalste kentekenplaten.

Het kenteken VN-927-V was aangebracht op de vluchtauto en het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die de bestelbus, merk Opel, type Combo hebben zien rijden of staan in Amsterdam/Almere of de omliggende omgeving.

Mogelijk meer arrestaties

De politie benadrukt dat vanaf het moment van de moord er ‘onophoudelijk’ een groot team van rechercheurs aan het werk is geweest. Het onderzoek is volgens een woordvoerder nog in volle gang. Meer arrestaties worden niet uitgesloten.

Justitieminister Ferd Grapperhaus noemt de arrestatie ‘goed werk van de politie’ en spreekt van ‘positief nieuws’. Net als de politie wil Grapperhaus verder ook niets kwijt, omdat ‘het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie nog in volle gang’ is.

Moord

De 44-jarige Wiersum werd twee weken geleden bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in de Marengo-strafzaak.

Hoofdverdachte in die zaak, Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.

Volledig scherm Witte bestelbus © Politie

