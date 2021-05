Doorbraak na 17 jaar: Amerikaan (60) opgepakt voor doden prostituee in Amsterdam

Zeventien jaar na de moord op prostituee Yvette Looijs in het Bijlmerpark in Amsterdam heeft de politie een verdachte aangehouden. Het is een 60-jarige Amerikaan die afgelopen week aan Nederland is uitgeleverd. Hij is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit vast.

De 42-jarige prostituee is in de nacht van 14 op 15 november 2003 met geweld om het leven gebracht. Looijs werd de volgende ochtend dood gevonden in het Bijlmerpark. Ze leidde een zwervend bestaan in Amsterdam-Zuidoost en was sinds een paar jaar verslaafd aan harddrugs.

New York

De politie vermoedde al snel dat de man met wie Yvette meeging om seks te hebben haar laatste klant was en haar dood werd. De politie begon een zoektocht naar de Amerikaanse Matthew uit New York. Hij zou andere mensen hebben verteld dat hij haar in het Bijlmerpark heeft geslagen en haar daar heeft achtergelaten. Opsporing Verzocht besteedde er in 2004 aandacht aan. Verschillende aanhoudingen volgden, maar de Amerikaan die gezocht werd, zat er niet bij.

Het onderzoek werd opnieuw opgepakt door het Amsterdamse coldase-team. Rechercheurs stuitten in 2017 tijdens een ander onderzoek op belangrijke informatie over de dood van Yvette. Deze informatie gaf de politie aanknopingspunten, wat leidde naar de verdachte. Die was na enkele jaren in Nederland te hebben gewoond, weer woonachtig in Amerika.

Onbeantwoord

De politie zegt dat nog veel vragen onbeantwoord zijn. ,,Hopelijk verklaart de verdachte daar meer over, dat neemt echter niet weg dat we iedereen oproepen om nog eens goed in zijn of haar geheugen te graven of ze misschien meer weten over deze zaak. Zelfs na zeventien jaar is alle informatie welkom bij ons", zegt de teamleider van het coldcase-team.