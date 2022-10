Doorbraak in jacht op een van de beruchtste smokkelaars ter wereld, compagnon naar Nederland

Ethiopië heeft vanochtend een 38-jarige Eritreeër uitgeleverd aan Nederland die een hoofdrol zou spelen in een internationaal mensensmokkelonderzoek. Het gaat volgens het OM om een directe compagnon van de beruchte mensensmokkelaar Kidane Zekarias Habtemariam, die vorig jaar op de Nationale Opsporingslijst is geplaatst. Habtemariam is zelf nog spoorloos.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 38-jarige Eritreeër ervan dat hij tussen 2014 en 2020 op grote schaal Eritreeërs van Afrika naar Nederland heeft gesmokkeld. Dit zou gepaard zijn gegaan met ernstig geweld, zoals mishandeling, marteling en verkrachting.

Habtemariam, die dus nog voortvluchtig is, wordt door Nederlandse justitie gezien als een van ‘de wreedste en meest beruchte mensensmokkelaars ter wereld’. Deze misdadiger wordt gezocht voor onder meer grootschalige mensenhandel van mensen uit Eritrea naar Europa en Nederland, en voor witwassen.

Gemarteld

De nu uitgeleverde man werd in 2020 opgepakt in Ethiopië en daar berecht. Vorig jaar veroordeelde een rechtbank in Addis Abeba hem tot 18 jaar cel wegens mensensmokkel in Afrika. Hij zou samen met Habtemariam leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie die zich richt op migranten uit Eritrea.

Onderweg werden slachtoffers in Libië mishandeld, gemarteld en verkracht, terwijl ze opgesloten zaten in kampen met honderden anderen. Meerdere migranten zouden in deze omstandigheden zijn overleden. Familie in Nederland werd intussen afgeperst en moest grote sommen geld betalen voordat het opgesloten familielid door mocht reizen.

De oversteek naar Europa vond vervolgens plaats op overvolle en nauwelijks zeewaardige bootjes. Talloze migranten overleefden deze zeereis niet.

Opsporing Verzocht

Een deel van de Eritreeërs in Nederland heeft tijdens hun reis met dergelijke praktijken te maken gehad. Eén van de slachtoffers vertelde vorig jaar bij Opsporing Verzocht over zijn ervaringen. ,,Ik zat in Libië in een van zijn kampen. Dat was afschuwelijk. Je wordt geslagen totdat je voor je reis hebt betaald. Dat deden ze door met een kabel of stok op je natgespoten lichaam te slaan. Daardoor wordt je huid ontveld.”

De jongeman, die op dat moment slechts veertien jaar oud was, heeft naar eigen zeggen veel zien gebeuren. ,,Sommige reisgenoten heb ik dood zien gaan”, zegt de migrant, die met eigen ogen zag hoe Habtemariam tegen zijn reisgenoten volledig tekeer ging. ,,Soms als één persoon iets had gedaan wat niet mocht, werden we met z’n allen gestraft. Dat deed hij door ons bijvoorbeeld uit te hongeren. Deze man hoort niet vrij rond te lopen. Voor mij is dit allemaal achter de rug, maar mijn broeders en zusters zitten nog in die kampen.”

Rechtszaak in Nederland

Justitie in Nederland wil beide mannen en anderen uit de criminele organisatie voor de rechter brengen voor mensensmokkel vanuit Eritrea via Libië naar Nederland of andere EU-lidstaten. ,,Naast de gruwelijkheden rondom de mensensmokkel gaat het bij de nu uitgeleverde man om afpersing. Daarmee verdiende zijn criminele organisatie grote sommen geld”, meldt het OM in een verklaring.