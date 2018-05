Door technische storing geen digitale krant

Stress, kots en horror tijdens examens

7:00 Het regende klachten over het 'horrorexamen' economie op de havo. Vwo'ers vonden de toets Frans niet te doen. En die opdracht over de tokkelbaan in het examen wiskunde bezorgde vmbo-leerlingen stress. De examens van 2018 lopen op hun einde. Tijd om de balans op te maken.