Door rechtbank gegijzelde NOS-journalist zeker tot maandag vast

UPDATENOS-verslaggever Robert Bas is op bevel van de rechter-commissaris in Rotterdam in gijzeling genomen. De journalist weigerde vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak over de vergismoord op een ggz-directeur vanwege bronbescherming.

Dat schrijft de NOS. Bas beriep zich vandaag op zijn journalistieke verschoningsrecht, dat voor journalisten van belang is om hun bronnen en zichzelf te beschermen. Hij gaf bij het verhoor geen inhoudelijke antwoorden. Met de gijzeling wil de rechter-commissaris hem dwingen alsnog een verklaring af te leggen.



De rechtszaak gaat over de moord op Rob Zweekhorst. De ggz-directeur werd in 2014 doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. De dader zag hem aan voor een crimineel uit de drugswereld, maar het bleek te gaan om een vergismoord.

Telefoongesprekken

Volgens de omroep kwam Bas er eerder dit jaar achter dat enkele telefoongesprekken tussen hem en een bron door justitie werden afgeluisterd. Ook zouden verslagen van deze gesprekken door justitie aan het dossier zijn toegevoegd. Zowel de bron als Bas zijn geen verdachten in de zaak.



Bas werd door deze telefoongesprekken opgeroepen als getuige. De journalist heeft gezegd dat het geven van antwoorden op vragen kan leiden tot een gevaarlijke situatie voor zowel de bron als voor hem, maar daar ging de rechter-commissaris niet in mee. De verslaggever blijft in ieder geval tot maandag vastzitten.

Waakhond

De NOS zegt dat de gijzeling geen verandering zal brengen in de opstelling van Bas. „Het recht op bronbescherming is voor een journalist cruciaal om zijn functie als waakhond van de democratie te kunnen uitvoeren. Dit wordt door de rechter-commissaris onderschat. Niet voor niets is hier kortgeleden nog de wet voor aangescherpt”, aldus NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff.



Bas blijft volgens de NOS zeker tot maandag vastzitten. De rechtbank kon dat nog niet bevestigen. Later vandaag moet er meer duidelijkheid komen, laat een woordvoerder weten. Het gebeurt niet vaak dat journalisten gegijzeld worden door de rechtbank. In 2006 werden twee journalisten van De Telegraaf vastgezet toen ze weigerden hun bronnen prijs te geven in een zaak over geheime dossiers van de inlichtingendienst.



NVJ verbijsterd