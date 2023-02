Door politie gezochte mogelijk ontvoerde vrouw weer terecht

De vrouw van wie de politie vreesde dat ze vrijdagavond in Eindhoven ontvoerd was, is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid, liet de politie zaterdagavond weten. Die kwam haar op het spoor na een gouden tip. Wat er precies aan de hand was is vooralsnog niet duidelijk.

,,We gaan nog uitzoeken hoe de vork in de steel zit”, zei een woordvoerder van de politie. Er is nog geen duidelijkheid of ze nu wel of niet ontvoerd is. ,,We doen naarstig onderzoek”, aldus de woordvoerder. ,,Tips en info over deze zaak blijven welkom.”

Eerder zaterdag verspreidde de politie een bericht over de mogelijke ontvoering van de vrouw. Ze zou volgens getuigen op vrijdag rond 18.10 uur in de buurt van het Stationsplein door drie mannen hardhandig een auto in geduwd zijn. Vlak daarvoor had ze met een van die mannen ruzie gehad.

De politie riep zaterdag de hulp in van het publiek. De oproep bleek succesvol en leidde volgens de politie tot de gouden tip. ,,Dankzij de info kwamen we haar op het spoor”, aldus de politie. ,,Ze verkeert gelukkig in goede gezondheid.”

Met camerabeelden die in de omgeving zijn gemaakt probeerde de politie meer informatie te achterhalen. ‘Misschien is het een storm in een glas water, maar dit willen we goed onderzoeken’, aldus de politie.