Door long covid voelt Tako (43) zich een vreemde in zijn eigen lichaam: ‘Corona is de baas over mij’

Het gesprek is ongeveer tien minuten bezig als Tako den Drijver (43) voor de eerste keer vastloopt. „Ik weet het niet meer. Wat was ik aan het vertellen?”, vraagt hij. „Ja, dit gebeurt er dan.” Hoe meer inspanning hij moet leveren om een vraag te beantwoorden, hoe vaker Den Drijver de draad kwijtraakt. Soms geeft hij een antwoord dat helemaal niet bij de vraag past. „Waarom zeg ik dit eigenlijk”, zo vraagt hij zich een aantal keren hardop af. Regelmatig kijkt de Haaksbergenaar naar beneden. Of juist een heel andere kant op. Hij verontschuldigt zich. „Het is niet dat ik je niet aan wil kijken, maar als ik de focus leg op een rustig punt, dan gaat het beter.”

In december 2020 liep Den Drijver, docent en vader van twee dochters, corona op. „Ik had spierpijn, koorts en verloor mijn reuk en smaak. Maar het ergste is mij bespaard gebleven. Geen ziekenhuisopname of hevige benauwdheid. Als het hierbij blijft, mag ik niet klagen. Dat dacht ik toen.” Als hij toen had geweten wat hem nog te wachten zou staan, had hij die uitspraak nooit gedaan. Sinds enige tijd werkt hij wel weer 20 uur in de week op zijn school. Maar hoewel dat niet eens voor de klas is, valt hem dat zwaar. Te zwaar. Maar ja, er moet ook brood op de plank komen.