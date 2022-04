Door Interpol gezochte Nederlandse ‘fruithandelaar’ opgepakt in Ecuador, pas verhuisd met gezin

Een door Interpol gezochte Nederlandse crimineel is in Ecuador opgepakt op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om de 55-jarige fruithandelaar Nezdet V., een Nederlandse Albanees die eerder is veroordeeld voor het smokkelen van een partij cocaïne.

V. werd vorige week zaterdag in de buurt van een tankstation in Guayaquil aangehouden, schrijven diverse media in Ecuador. De Albanees stond sinds een paar weken op de rode opsporingslijst van Interpol nadat autoriteiten zijn verblijfplaats hadden gelokaliseerd.

De politie in Ecuador had informatie ontvangen dat hij sinds een maand met zijn gezin in de voorstad La Aurora in Guayaquil, de grootste stad van het land, zou wonen. Die informatie bleek te kloppen en V. werd aangehouden terwijl hij in zijn Ford naar huis reed. Nu zit hij achter slot en grendel, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.

Drugsoma

Hoewel V. in Ecuador officieel staat ingeschreven als fruithandelaar, beschouwen autoriteiten hem vooral als een harde drugscrimineel. In 2012 werd hij, op verzoek van de Belgische autoriteiten, aangehouden in Peru. Op het moment dat hij aan België zou worden uitgeleverd, sloeg de Albanees op de vlucht richting buurland Ecuador, waar hij sinds 2018 met zijn gezin stond ingeschreven.

De Belgische autoriteiten waren jarenlang naarstig naar V. op zoek. De man moet eigenlijk nog een jarenlange gevangenisstraf uitzitten omdat hij in 2011 is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel. Die zaak draaide om de Nederlandse ‘drugsoma’ Martina ‘Mama Dalton’ Van Eeuwijk (toen 71), leider van een criminele organisatie die om en bij 400 kilo cocaïne invoerde via de haven van Antwerpen. V. raakte betrokken bij die deal en werd samen met zeven anderen aangehouden en voor de rechter gesleept.

Als V. wordt uitgeleverd aan Nederland, moet hij naar alle waarschijnlijkheid eerst zijn straf waarvoor hij in België is veroordeeld uitzitten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.