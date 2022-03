Door de waan van de dag vergeten we het leed van de afgelopen jaren

We leven sinds een week mondkapvrij, maar het vermaledijde ding blijft gesprek van de dag nu onduidelijkheid is ontstaan over de rol van oud-coronaminister Hugo de Jonge bij de schimmige mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. De Jonge ontkende aanvankelijk betrokkenheid, maar dat verhaal lijkt na een recent ‘ontmaskerd’ appgesprek onhoudbaar. In Den Haag probeert men de onderste steen boven te krijgen, maar loopt men op tegen een muur van oude bestuurscultuur.



Ondertussen is er bij mij thuis een mondkapjesaffaire van een andere orde gaande. In iedere jaszak, keukenla of sporttas vind ik wel een paar verfomfaaide exemplaren. Mocht er weer eens een tekort ontstaan, dan kan de minister mij gerust bellen. Voorlopig bewaar ik de voorraad naast mijn winterkleding achterin de kast, en kijk ik uit naar een summer of love.