Door de kwestie Borsato is het nu nóg moeilijker voor slachtoffers om te praten over seksueel geweld

Buren zetten ouder echtpaar onder de douche na brand Nieuwleu­sen

Het dorp Nieuwleusen is de week met een brand aan De Smeule bijzonder treurig begonnen. Een 82-jarige bewoonster is overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen, nadat een droger in de schuur in brand was gevlogen. ,,Toen ik omkeek zag ik de rookwolken al.’’

14 december