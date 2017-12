‘Doodzieke vluchteling Amir (10) overleden’

De terminaal zieke Amir werd in september door de kinderbescherming bij zijn ouders weggehaald. Het uit Afghanistan gevluchte gezin woonde toen nog in het asielzoekerscentrum (azc) in Emmen. De kinderbescherming vond dat de medische zorg voor het ernstig zieke en verstandelijk gehandicapte kind in het azc tekortschoot. Amir werd in een instelling in Bedum ondergebracht en later in het ziekenhuis.