Doodzieke Herman leeft van een uitkering: ‘Maar ik ben de rijkste man die er is’

Herman de Jong was als kind zo mager dat hij een koprol in een tl-buis kon maken. Op doktersrecept mocht zijn moeder in de Jordaan soms een stukje paardenbiefstuk halen, want daar zat ijzer in. Om aan te sterken ging ‘bleekneusje’ Herman in de zomer naar een pleeggezin in Friesland. ,,Zat ik opeens aan een tafel die vol stond met eten. De eerste drie dagen heb ik achter de stal staan spugen, mijn maag kon dat bruine brood met boter niet aan. Melk kende ik niet. Thuis hadden wij he-le-maal niks.”



Moet je nagaan hoe genereus zo’n familie was, mijmert Herman. Dat ze zo’n vreemd kind uit Amsterdam zomaar in hun huis opnamen.