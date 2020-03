Doodzieke entertainer (39) aan de zuurstof in aangrijpende video: ‘Zwaarste gevecht ooit’

Een lokale entertainer uit Eindhoven heeft gisteravond een aangrijpende video gedeeld waarin te zien is dat hij in het ziekenhuis aan de zuurstof ligt. De 39-jarige Joël Borelli roept zijn fans op om niet lichtzinnig met het coronavirus om te springen. ,,Ik meen het serieus mensen, blijf binnen. Dat is de enige manier om dit tegen te gaan.”

Het is een verontrustend beeld. Jöel Borelli, die eigenlijk Joël Boreel heet, kijkt met een vermoeide blik in de camera. Hij is kortademig, heeft moeite om volzinnen te maken en klinkt verdrietig. Zuurstof krijgt hij via een beademingsmasker.

,,Lieve mensen, ik lig nu een week in het ziekenhuis”, zo begint de jonge coronapatiënt het indrukwekkende filmpje. ,,Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n zwaar gevecht moeten voeren. Niet alleen fysiek, maar ook emotioneel.”

Veel reacties

De voorheen kerngezonde Eindhovenaar slaapt de laatste dagen amper en oogt behoorlijk vermoeid. Het coronavirus houdt zijn lichaam in de wurggreep. ,,Zonder de beademing, lukt het mij niet”, vertelt hij. ,,Ik ben wel aan de winnende hand nu. Het gaat een stuk beter.”

Aan het einde van de video doet Boreel een dringende oproep aan iedereen. ,,Alsjeblieft mensen, blijf binnen. Ik meen het serieus. Het is de enige manier om dit tegen te gaan. Deel dit zoveel je kan. Zorg dat dit stopt.”

Sterren

Theaterster Jamai Loman, zanger Danny Froger, Ajax-verdediger Daley Blind en PSV-woordvoerder Thijs Slegers steken de Eindhovenaar een hart onder de riem. ,,Jezus gozer. Beterschap!! Jij gaat dit gevecht keihard winnen”, klinkt het op sociale media. De Eindhovenaar mocht vrijdag het ziekenhuis verlaten, maar thuis kreeg hij direct een zware terugval. Sindsdien ligt hij nog steeds in het ziekenhuis.

De oproep van Boreel sluit aan bij berichten uit de ziekenhuizen, waar meer relatief jonge en gezonde mensen met corona op de intensive care terechtkomen. Ongetwijfeld heeft de boodschap ook te maken met het feit dat veel Nederlanders dit weekend de regels aan hun laars lapten en er massaal op uit trokken.

Pianist van de jetset

Joël Borrelli is in de Brabantse entertainmentindustrie een bekende naam. ‘De pianist van de jetset’, wordt Borelli in het wereldje ook wel genoemd. Op het openingsfeest van de Miljonair Fair, op feestjes bij bekende voetballers en laatst nog de verjaardag van Gerard Joling, hij is er altijd bij.