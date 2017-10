Doodzieke Amir (10) mag niet terug naar huis

Arnhem warmt op voor Rolling Stones met 'tongpoes'

12:53 Concerten, een documentaire, pre-party's en zelfs een heuse 'tongpoes'. Vanaf morgen bereidt Arnhem zich voor op de komst van 'the greatest rock and roll band in the world' naar de stad. Zondagavond staan The Rolling Stones op het podium van het GelreDome.