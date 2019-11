Doodslagverdachte en acht maanden zwangere vriendin gebruikten drugs en abortuspillen

Drama DiemenHet Openbaar Ministerie Amsterdam heeft de verdenking tegen oud-pensioendeskundige en financieel expert Dennis van E. verzwaard. Hij wordt nu verdacht van doodslag en ‘abortus onder strafverzwarende omstandigheden’. De 32-jarige Braziliaanse vrouw die vorige maand dood in zijn appartement in Diemen werd gevonden, was zijn vriendin. De vrouw was zwanger van een ongeboren acht maanden oud jongetje, dat ook overleed bij het drama.

Dennis van E. wordt verweten nagelaten hulp te hebben ingeschakeld toen dat dringend nodig was. Aanvankelijk werd Van E. verdacht van illegale abortus en dood door schuld, maar dat is nu verzwaard. De doodslag is erop gebaseerd dat beiden drugs, alcohol en abortuspillen hadden gebruikt, aldus het OM. Daardoor is zij gaan bloeden en had hij 112 moeten bellen.

Brazilië

Van E. zit sinds 18 oktober vast nadat hij zich zelf meldde bij de politie. De vrouw en het kindje worden overgebracht naar Brazilië, waar zij vandaan komt, voor de uitvaart. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank besloot deze week dat Van E. minstens zeventig dagen langer in hechtenis blijft.

Vorige maand werd bekend dat Van E. was aangehouden vanwege de vondst van twee overleden personen in zijn appartement in Diemen, enkele dagen eerder. Onduidelijk was wat er precies was gebeurd. Buren vertelden dat Van E. daar al jaren woonde maar dat de vrouw (32 jaar) in zijn woning er nog maar kort geleden was ingetrokken. Ook werd een overleden baby aangetroffen.

Geschokt