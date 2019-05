Doodsimpel: YouTuber Sven koopt ‘met beetje googelen’ wapens en drugs

Sven knakt zijn vingers en doet niet meer dan wat googelen. Hij stuit ‘binnen tien minuten’ op keurige Nederlandstalige websites die hij gewoon uitprobeert: ketamine (een hallucinerend narcosemiddel dat echt alleen via een dokter te verkrijgen is), een boksbeugel, een taser, pepperspray en een politie-wapenstok. Sven betaalt en krijgt tot zijn verbazing álle verboden spullen een voor een keurig verpakt in de bus. Strafbaar. Maar doodeenvoudig. ,,Dit kan omdat het verenigde Europa in dit opzicht niet verenigd is’’, zegt wapenexpert Jas van Driel. ,,U bestelt hier voorwerpen op andere plekken in Europa. Dit is de onderkant van de wapenwetgeving: slag-, stoot- en steekwapens. Heel veel landen halen voor dit soort wapens hun schouders op. U kunt in veel landen dit soort zaken zo bestellen en ik kan me niet voorstellen dat dit snel gaat veranderen.’’

Politie weet ervan

In een reactie zegt de politie tegen Sven dat ‘wij uiteraard weten dat op internet handel in wapens voorkomt’. ,,Daarom zijn we zeer actief op internet. Niet voor niets hebben we vaak vacatures op het gebied van intelligence en informatietechnologie. Wie in bezit is van wapens, sporen we op en zullen we vervolgen.’’ Cijfers over de hoeveelheid wapens en drugs die op deze manier doodeenvoudig Nederland binnendringen, heeft de politie niet.



Hoe makkelijk het werkt, laat Sven van der Meulen zien in zijn video via het YouTube-kanaal Vrije Vogels én vanaf nu geregeld op deze site. Van der Meulen (22) maakte het afgelopen jaar al reportages voor jongeren die met enige regelmaat het nieuws haalden. De komende tijd gaat hij op zoek naar nieuws, mazen in de wet en de grens van het toelaatbare.