Doodschoppers Carlo: op de vlucht voor corona of uit angst voor politie?

Ze waren met z’n dertienen op vakantie op Mallorca, de groep vrienden van 18 tot 20 jaar uit Hilversum. Vijftien, als je twee andere bekenden in een hotel verderop meerekent. In de nacht van 13 op 14 juli kwam een deel van hen in aanraking met de groep van Carlo Heuvelman. En dat liep voor de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen fataal af: na enkele dagen coma kwam er een einde aan zijn leven.