'Doodgestoken man in Deventer eerst klemgereden'

Alphense ba­sis­school­di­rec­teur ontkent ontucht

9:32 De 32-jarige Khalid T. ontkent dat hij ontucht heeft gepleegd met een 13-jarig meisje. De directeur van basisschool An Noer in Alphen, en tevens PvdA-raadslid in Gouda, werd begin vorige week aangehouden. Zijn advocaat Shirley Splinter meent dat het Openbaar Ministerie (OM) T. op het 'publieke schavot' heeft gezet.