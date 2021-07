Doodgeslagen Nederlander op Mallorca is 27-jarige Carlo, verdachte vrijgelaten

Mishandeling

De verdachten huurden met een man of dertien een villa in de omgeving van S’Arenal, dé badplaats van Mallorca waar het Nederlandse jongerentoerisme zich elke zomer concentreert. Na de mishandeling boekten ze eerder dan gepland een terugvlucht naar Nederland. Een van de jongens van 18 jaar was iets langer gebleven om de sleutel bij de verhuurder terug te brengen. Hij is gearresteerd toen hij zijn vlucht naar Nederland wilde nemen, maar is inmiddels onder voorwaarden weer op vrije voeten, laat een woordvoerder van de Spaanse politie weten aan RTL Nieuws. Welke voorwaarden dat zijn, is onduidelijk. De anderen lopen nog vrij rond.

Heibel

De groep Nederlandse jongeren, volgens de politie van Palma de Mallorca tussen de 18 en 20 jaar, had zin in heibel, zo is op te maken uit de verslagen in de lokale media van het Balearen-eiland. Vanwege hun gedrag waren ze al een café uitgezet – de discotheken mogen op het eiland nog altijd niet open –, aldus de krant en nieuwssite Última Hora, toen het even voor 02.30 uur in de nacht helemaal fout ging.



Carlo was met vier vrienden in Mallorca. Sommigen van hen kregen ook rake klappen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie.



Gezien de ernst van de zaak heeft de Spaanse politie een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd en vraagt het Nederland om hun uitlevering. Ze zullen door de Spaanse justitie worden beschuldigd van doodslag of moord.



De Nederlandse politie zegt het uitleveringsverzoek nog niet te hebben ontvangen. Zo lang dat niet zo is kan de Nederlandse politie geen actie ondernemen en ook niets over de zaak zeggen, laat een woordvoerster weten.