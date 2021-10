Doodgeschoten man bij café is 37-jarige Utrechter, politie weet wie schutter is

VIDEOBij een schietincident voor Café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht is zaterdagavond een man overleden. Het gaat om een 37-jarige Utrechter. Er zou mogelijk nóg een slachtoffer zijn, hij of zij is waarschijnlijk op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan. De dader is nog voortvluchtig.

Het zou gaan om een dunne man met een getinte huidskleur. De politie kent zijn identiteit op basis van getuigenverklaringen. Een traumahelikopter was onderweg naar het slachtoffer, dat er volgens een woordvoerder van de politie Midden-Nederland ernstig aan toe was. Reanimatie mocht niet meer baten. De toedracht van de dodelijke schietpartij is nog niet duidelijk.

Schietincident bij Café De Plak aan de Vleutenseweg in Utrecht

Conflict

De politie vermoedt dat de aanleiding voor de schietpartij - die rond 19.40 uur uur gebeurde- ligt in een conflict tussen één van de slachtoffers en de dader. Volgens omstanders ontstond de ruzie in het café. De schietpartij vond buiten plaats. De schutter ging er meteen vandoor, in welke richting is onbekend. Ter plaatse melden getuigen dat de man die is overleden ‘een kogel opving voor een ander’. Dat scenario maakt onderdeel uit van het rechercheonderzoek. Voor het café is een unit van de Forensische Opsporing neergezet, de verwachting is dat het sporenonderzoek nog uren gaat duren.

De Vleutenseweg en omgeving - ter hoogte van het Majellapark - werd na de schietpartij schoongeveegd door de politie, maar daarvoor stonden er ruim tweehonderd personen op straat rond het café. Er stonden veel huilende mensen op straat. Ook nabestaanden van het slachtoffer zijn aanwezig. De emoties liepen hoog op toen duidelijk werd dat de 37-jarige Utrechter aan zijn verwondingen was bezweken. Rap na het schietincident werd uit de groep die voor het café stond al geroepen dat het slachtoffer was overleden. Dat werd later op de avond door de politie bevestigd.

Onwel

Een deel van het publiek uit het café stond lange tijd binnen de afzetlinten bij het café. De sfeer was korte tijd beladen en onrustig. De politie moest enkele aanwezigen uit elkaar drijven. Een uur na het schietincident rende een groepje mannen plots van binnen de afzetlinten weg in de richting van het Thomas á Kempisplantsoen. Waarom ze dat deden is onduidelijk. Een aantal omstanders raakten onwel door alle commotie, zij moesten door hulpdiensten worden behandeld.

De politiehelikopter cirkelde urenlang boven het gebied. Agenten zetten een steeds groter gebied af. De politie roept ooggetuigen op om informatie te delen.

