Doodgeschoten Amsterdammer (17) was stagiair in buurtcentrum

De 17-jarige Mohammed Bouchikhi, die gisteravond werd doodgeschoten in het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat in Amsterdam, was daar als stagiair aan het werk. Hij was geheel onbekend bij de politie.

De recherche heeft nog geen idee of hij iets van doen had met Gianni L. (19), het waarschijnlijke eigenlijke doelwit van de twee schutters. Zij riepen om hem. Hij raakte zwaargewond aan nek en borst, maar is na een spoedoperatie buiten levensgevaar.

Het lijkt er op dat in het buurthuis een tiental keer is geschoten en dat die schoten niet zijn afgevuurd met het automatische wapen dat één van de mannen bij zich had.

Uitgebrande auto's

De BMW 1-serie die in Venserpolder, een wijk in Amsterdam Zuidoost, is aangetroffen, is vrijwel zeker de vluchtauto van de daders. Die is niet geheel uitgebrand, waardoor de technische recherche daar mogelijk nog sporen van af kan halen.

De Witte Volkswagen Polo die gisteravond in de Burgemeester Fockstraat in Amsterdam-Nieuw-West uitbrandde, lijkt niets met de schietpartij op Wittenburg te maken te hebben.

De twintigjarige vrouw die net zoals Mohammed Bouchikhi als stagiair in het buurthuis werkte en die in haar been werd geraakt, stond toen achter de bar. "Alles lijkt er op dat zij abusievelijk is geraakt," schrijft de politie in een persbericht.

Eerdere aanslag

Het waarschijnlijke doelwit Gianni L. was op 23 november ook al gewond geraakt toen op Kattenburg de 19-jarige Ayman Mouyah werd doodgeschoten en nog twee vrienden gewond raakten. De recherche onderzoekt zijn achtergrond. Uiteraard wordt ook bekeken of de beide schietpartijen verband met elkaar houden. Die eerste schietpartij, waarvoor Amsterdammer Tim S. (39) vast zit, leek voort te komen uit een slepende straatruzie.

De schietpartij van gisteravond lijkt een professionele liquidatie. Het lijkt een wonder dat niet meer aanwezigen geraakt zijn, waaronder kinderen.

De daders zijn in de zwarte BMW 1-serie gevlucht, waarna die op de Dantestraat in Venserpolder in brand werd gestoken. De auto is voor sporenonderzoek weggesleept.

Bijeenkomst

Wittenburgers kwamen deze middag bijeen om stil te staan bij de dood van een 17-jarige stagiair in het buurtcentrum. De tweede dode in drie maanden tijd.

Cynthia, een van de vrijwilligers van het buurthuis waar gisteravond de wilde schietpartij plaatsvond, is emotioneel. De politiek en de politie hebben deze jongens in de steek gelaten, zegt ze. ,,Ze worden continu gecontroleerd, ze krijgen alleen maar negatieve shit over zich heen. Ze worden buitengesloten en ze worden ingesloten. Vind je het gek dat ze eenzaam zijn."