Doodgeschoten Akram el Idrissi (21) was mogelijk niet het doelwit in Amsterdamse Rivierenbuurt

Droombaan? Avonturen­park Hellen­doorn zoekt ‘achtbaan­tes­ter’: ‘Werken hoeft niet vervelend te zijn’

Het is de droom van menig pretparkfanaat: tegen een vergoeding achtbanen testen. Die droom wordt binnenkort voor één iemand werkelijkheid, want de functie ‘achtbaantester’ wordt binnen ingevuld. De geluksvogel mag onder andere ritjes maken in de achtbanen van Avonturenpark Hellendoorn.

9 augustus