Doodgeschopt hondje in Tiel is 10 weken oude pup: ‘Hij riep dat alle rottweilers dood moeten’

Amsterdam­se crimineel doodgescho­ten op Curaçao

9:32 De 23-jarige in Amsterdam geboren crimineel Genciël ‘Genna’ Feller is gisteren doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. Hij zat rond 10.00 uur in de ochtend (lokale tijd) in een auto voor wat winkels toen twee onbekenden hem onder vuur namen.