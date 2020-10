Doodgereden agent (28) wilde aangereden dier van weg halen: steunbetuigingen massaal gedeeld

Op social media delen agenten van hoog tot laag in rang nu massaal een blauwe band op een zwarte achtergrond als steunbetuiging. Zo schrijft de politie-eenheid Veldhoven Waalre op Instagram over het verlies van hun collega. ‘Ons politiehart huilt....Met een enorme brok in onze keel maken we dit bericht’, staat er. ‘We denken aan alle nabestaanden en aan alle betrokken collega’s. Dit is een klap die onze hele familie keihard raakt. Meer woorden hebben we nu even niet...We will take it from here, brother in blue.’



Ook Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, reageert met een tweet met een zwarte afbeelding met een blauwe horizontale streep en schrijft daarbij: ‘Verschrikkelijk nieuws uit Nuenen, waar een jonge collega tijdens zijn werk is overleden en een andere collega gewond is geraakt. Ik wens hun families, naasten en collega’s heel veel sterkte. We zullen er zijn voor hulp en begeleiding.’



De korpschef krijgt honderden reacties. Er is onder meer bijval van de Rotterdamse politie uit Feijenoord. ‘Wij wensen alle naasten veel sterkte toe. Onze vrouwelijke gewonde collega wensen wij alle kracht toe bij haar herstel. #holdthelinesisterinblue #bluefamily’, zeggen zij verwijzend naar de band binnen het politiekorps.