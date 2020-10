Doodgereden agent (28) wilde aangereden dier van de weg halen

Onveilige situaties voorkomen

Geen alcohol of drugs

De automobilist die achterop de politiewagen reed, is een 36-jarige man uit Helmond. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en inmiddels weer thuis. Uit onderzoek is gebleken dat hij geen alcohol of drugs heeft gebruikt. De man is formeel aangemerkt als verdachte. Hij wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de aanrijding. Het onderzoek moet uitwijzen of hem iets te verwijten valt.