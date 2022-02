Doodde Amsterdamse Abdoel burgers tijdens oorlog in Suriname? ‘Verzinsels van een drugsverslaafde!’

Justitie spreekt van ‘ernstige oorlogsmisdrijven’ die gepleegd zijn in Suriname, maar ook in Nederland berecht kunnen worden. Abdoel L. zou een commando zijn geweest in het Surinaamse leger tijdens de Binnenlandse Oorlog in de jaren 80 van de vorige eeuw. In de strijd tegen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk voerde dat leger bloederige ‘zuiveringsacties’ uit in de Surinaamse binnenlanden. Abdoel L. zou daarbij burgers hebben vermoord, onder wie een kind. Het is de eerste keer dat iemand voor misdaden tijden de Binnenlandse Oorlog, ruim dertig jaar geleden, voor de rechter moet verschijnen.

Lees ook Play PREMIUM Eindelijk een rechtszaak voor Surinaamse moordpartijen uit een donker verleden

Drie doden bij plantage

Het Openbaar Ministerie noemt onder meer een incident in juni 1987 bij de Victoria Palmolie Plantage. ,,Daarbij kwamen vier mensen om het leven.” Ook zou L. aanwezig zijn geweest bij acties in het Brokopondogebied in 1987. En er is een verklaring over de dood van een kind ‘op de weg naar Pokigrom'. Justitie pakte Abdoel L. afgelopen najaar op in Amsterdam, sindsdien zit hij vast.

Maandag moest hij voor de eerste keer voor de rechtbank in Den Haag komen. Daarbij bleek dat het onderzoek begon door een verklaring van de Amsterdammer zelf. Hij meldde zich vijf jaar geleden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat hij zijn vrouw vanuit Suriname naar Nederland wilde halen. Daarbij verklaarde hij aan ptss te lijden omdat hij in het Surinaamse leger had gevochten en daarbij burgers en kinderen had gedood.

Quote L. heeft meerdere keren verteld dat hij het litteken in zijn gezicht heeft opgelopen op de dag dat hij twee kinderen doodschoot Officier van Justitie Anne van Dooren

Justitie begon daarna een onderzoek en vond onder meer foto's waarop L. in een uniform poseert in het Brokopondo-gebied. Het gaat daarbij waarschijnlijk om foto's die L. zelf op social media heeft geplaatst. ,,L. heeft ook meerdere keren verteld dat hij het litteken in zijn gezicht heeft opgelopen op de dag dat hij twee kinderen doodschoot”, stelde officier van justitie Anne van Dooren. Getuigen of nabestaanden van de slachtoffers die stellen dat L. inderdaad de militair was die schoot, zijn er (nog) niet. Justitie doet daar nog verder onderzoek naar. ,,Maar het is in zaken over oorlogsmisdrijven niet ongebruikelijk dat slachtoffers anoniem blijven. Daders weten ook niet altijd precies wie ze doden.”

Volgens Gerald Roethof, advocaat van de Amsterdammer, was L. helemaal geen commando, maar hospik. Ook was hij niet betrokken bij oorlogsmisdrijven. ,,Het zijn verzinsels van een drugsverslaafde.” L. gebruikt al jarenlang harddrugs en heeft onder behandeling gestaan bij de GGZ vanwege zijn ptss. ,,Hij wilde een schoonheidsoperatie aan zijn litteken, daarom heeft hij erbij verteld dat hij dat litteken heeft gekregen toen hij kinderen doodschoot en ptss kreeg. Hij hoopte dat er dan een medische reden voor de operatie was.” Ook vertelt de man wisselende verhalen, stelt Roethof. ,,Hij heeft tegen familie ook wel gezegd dat hij aan de kant van Brunswijk heeft gevochten.”

Abdoel L., een kleine kalende man, zei zelf weinig. De zaak leek wat langs hem heen te gaan. Een opname en psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum vindt hij niets. ,,Er zitten veel ergere mensen dan ik gewoon thuis.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Rechtbanktekening van verdachte Abdoel L. © ANP/Nicole van den Hout

Roethof probeerde de zaak tegen zijn cliënt nog te stoppen, omdat er in 1992 in Suriname een amnestieregeling in het leven is geroepen voor misdrijven tijdens de Binnenlandse Oorlog. De rechtbank ging daar niet in mee. ,,Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een amnestieregeling in het buitenland het recht van vervolging in de weg staan. Van zo’n uitzonderlijk geval is ons hier niets gebleken.”

Abdoel L. blijft voorlopig vast zitten. De zaak gaat over drie maanden verder.

Surinaamse mensenrechtenactivisten vertelden dit weekend al tegen deze site ‘het heel belangrijk te vinden’ dat het proces doorgaat. ,,Het is onacceptabel dat er nog nooit iemand voor de rechter heeft gestaan voor al die misdrijven.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: