Dood medewerkers tbs-kliniek gevolg van te hoge werkdruk

De 25-jarige Arnd Otten werd vorig jaar met een schaar om het leven gebracht door gedetineerde Michel T. (45). De dodelijk geweldsuitbarsting kwam de bewuste dag als een donderslag bij heldere hemel. Michel T. had het label uit zijn trui getrokken en vroeg aan Arnd een schaar om de draadjes die er nog in zaten, af te knippen. T. had de schaar nog niet aangereikt gekregen of hij stak er bruut mee in op Otten. Artsen vochten voor zijn leven, maar dat viel niet meer te redden.



T. zelf verklaarde dat hij onder invloed was van fijngemaalde Ritalin, die hij van een andere gedetineerde kocht. Volgens de inspectie wordt onvoldoende toegezien op medicijngebruik. Daarnaast waren te veel tijdelijke werknemers aan het werk die niet bekend waren met de regelgeving en andere procedures. Dit zorgde voor een te hoge werkdruk.