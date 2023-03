Dood konijn aan schutting doelbewuste actie tegen Marjanne? ‘Bangmakerij? Zou kunnen’

Rechtbank spreekt Henk R., alias de 'Zwarte Cobra', vrij van dubbele moordop­dracht

De rechtbank heeft Henk R., alias de ‘Zwarte Cobra’ vrijdag vrijgesproken van het geven van de moordopdracht op de Griekse diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en de doodslag op zijn vriendin Anne de Witte in Antwerpen, bijna dertig jaar geleden. De twee werden op 9 mei 1993 kort na middernacht in een geparkeerde auto onder vuur genomen door twee mannen en overleden enkele dagen later aan hun verwondingen.