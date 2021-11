Donorkind Maria grote stap dichter bij identiteit van weigerende spermadonor

Derde aanhouding in zelfde dokters­prak­tijk voor het vervalsen van QR-codes

De politie Amsterdam heeft een derde aanhouding verricht in het onderzoek naar een handel in vervalste QR-codes vanuit een dokterspraktijk. Het gaat om een 52-jarige vrouw die in dezelfde praktijk werkt in Amsterdam waar al eerder twee doktersassistentes (30 en 31 jaar) waren opgepakt voor de lucratieve handel.

