Domweg gelukkig in een rijtjeshuis

Danny (67) werd in elkaar geslagen: 'Ik heb ze gedag gezegd en toen 'bam'!'

10:27 Voor hij er goed en wel erg in had, lag Danny Daams met een bebloed hoofd op de grond. Twee 'gastjes', hoofden weggedoken in een capuchon met bontkraag, sloegen hem in elkaar en beroofden hem van 1.500 euro. Daams heeft nu 1.000 euro over voor de gouden tip die leidt tot hun opsporing.