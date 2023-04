‘Dolle stier' Jonathan (41) heeft 550 kinderen, moet hij nu stoppen met delen van zaad?

De rechtbank in Den Haag oordeelt vrijdag of de zaaddonor, die inmiddels al zeker 550 kinderen heeft, moet stoppen met het verstrekken van zijn sperma. Stichting Donorkind zegt dat zijn massadonatie gevaarlijk is voor het mentale welzijn en de gezondheid van donorkinderen. De stichting heeft een kort geding aangespannen, samen met een van de moeders.

,,Volgens richtlijnen bij klinieken mag een donor maximaal doneren voor 25 kinderen of voor 12 gezinnen om inteelt, incest en psychische problemen voor donorkinderen te voorkomen”, zei de organisatie eerder. Spermadonor Jonathan noemde zijn aanpak in de rechtszaal ‘een geheel nieuw concept’. Kinderen kunnen hem en elkaar allemaal leren kennen, verklaarde hij.

De stichting vindt dat de man een dwangsom moet krijgen als hij doorgaat met het delen van zijn sperma. Ook zou hij klinieken moeten aanschrijven om zijn opgeslagen sperma te laten vernietigen. De raadsvrouw van de stichting zei de pijn onder de moeders te hebben gevoeld bij de opmerking over het ‘concept’. Die zitten volgens haar in ‘een raar sociaal experiment’, waar nu meteen een einde aan moet komen.

Jonathan heeft zijn zaad volgens de stichting tegen de regels in verspreid via zeker dertien klinieken in binnen- en buitenland. Ook biedt hij zijn sperma aan via ontmoetingsplatforms en sociale media aan andere wensouders. De advocaat van Jonathan wees er tijdens de zitting op dat een mens zelf beschikking heeft over zijn lichaam. De mens heeft het recht om leven te creëren, zo klonk het. Een verbod eisen kan dus niet, is de redenatie.

België

Ook in België heeft Jonathan kinderen verwekt. Het Vlaamse programma Terzake sprak een Vlaamse wensmoeder die via internet in contact kwam met Jonathan. In België werken spermabanken alleen met anonieme donoren, maar de vrouw ging zelf op zoek omdat ze wilde dat haar kind zijn afkomst zou kennen. Op de vraag of de man al eerder had gedoneerd, antwoordde Jonathan dat hij een tiental kinderen had verwekt. De man overhandigde haar een spermastaal dat via ‘zelfinseminatie’ werd ingebracht. Een aantal pogingen later bleek de vrouw zwanger.

Dat ‘tiental kinderen’ bleek een leugen. Drie jaar later - ze had intussen een gezonde dochter - las de Vlaamse online een bericht over het schandaal in Nederland rond massadonor Jonathan M. ,,Toen stortte mijn wereld in”, vertelt de vrouw. ,,Ik vond het verschrikkelijk dat hij loog, en vooral dat het toekomstbeeld voor mijn dochter over haar verwekking helemaal niet zo’n mooi verhaal is.”

Dolle stier

De man verwekte mogelijk kinderen in landen over de hele wereld: in Europa, Afrika, Zuid-Amerika, Azië,... Al zijn kinderen kunnen hem benaderen en hij biedt een soort ‘privédonorsfeer’. Ze kunnen hem ook allemaal vinden en, met name via internet, ook elkaar. Hij zou met veel kinderen goed contact hebben en die zouden elkaar ook ontmoeten.

Spermadonor Jonathan komt zelf uit een groot gezin. Hij gunt dat anderen ook, zegt hij. Hij wil zelf ook een gezin, maar een relatie die hij had is stukgelopen, ook door het doneren. ,,Ik was veel weg”. Jonathan M. vindt dat hij ten onrechte wordt aangehaald als ‘een dolle stier met voortplantingsdrang’. Hij repte ook nog van een tv-serie die een aanbieder van films zou willen maken over hem, maar daar gaat hij niet aan meewerken.

Spermadonor Jonathan M.