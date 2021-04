Dolfinarium Harderwijk gooit roer om: geen onnatuurlijke ‘trucjes’ meer, walrussen vertrekken

De koerswijziging maakte parkmanager Alex Tiebot maandagochtend bekend op een persconferentie. Opvallend is dat het zeezoogdierenpark afscheid gaat nemen van de groep walrussen. Voor het eerst in tientallen jaren zullen er dan geen walrussen in Nederland te vinden zijn.



De imposante vinpotigen leven sinds 1974 in het Harderwijkse park. Voor twee walrussen is al een plekje gevonden. Die vertrekken samen met acht dolfijnen en twee Californische zeeleeuwen naar het gloednieuwe Hainan Ocean Paradise. ,,Een dierenpark in China, volledig in opbouw en bijna af”, vertelt Tiebot. Voorlopig is niet duidelijk waar de twee laatste walrussen naartoe verhuizen.



Zodra het huidige leefgebied van de vier walrussen leeg is, kunnen daar de Stellerzeeleeuwen terecht. In een rapport van de Visitatiecommissie Dierentuinen, die het Dolfinarium in 2019 bezocht, voldoen niet alle verblijven aan Europese eisen. Bijvoorbeeld dat van de Stellerzeeleeuwen, is op het diepste punt 1,6 meter diep.