Dolf (84) werd opgepakt met drugs en stierf in Afrikaanse cel, zoon is radeloos: ‘Wat is er gebeurd?’

Dronken man mishandelt organist en gijzelt hem uur lang in kerk: ‘Echt afschuwe­lijk’

De 72-jarige organist van de Lambertikerk in Zelhem die vrijdag is geslagen door een dronken man, is ook een uur lang gegijzeld. Dat zegt Ernst van Drumpt, voorzitter van de kerk in het dorpshart. ,,Het is echt afschuwelijk.”