Dokter Johan: Ik gooi geen druppel AstraZeneca weg en vaccineer ook onder 60

Onderzoek ‘Mep een mug’ is een succes: al 6000 dode muggen binnen

22 april Nederland liet het zich geen twee keer zeggen. De oproep ‘Mep een mug’ (en stuur hem op) van de Wageningen Universiteit leverde zo'n zesduizend dode muggen op. ,,We hopen zo een beter beeld te krijgen van welke muggensoorten in de winter in Nederlandse huizen aanwezig zijn.”