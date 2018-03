Doe-het-zelf-kip is populair: fok je eigen kip van ei tot slacht

Het experiment, bedacht door een groep kunstenaars, is volgens Jan van den Broek van biologische boerderij 't Schop bedoeld om mensen meer bewust te maken van de oorsprong van vlees. ,,Als je in de supermarkt kijkt zie je hoe vlees zo gladjes mogelijk wordt verpakt en dat de wereld achter dat vlees wordt verborgen. Consumenten zijn zich nauwelijks bewust van het productieproces. Ik wil de slacht bespreekbaar maken."



Van den Broek brengt zelf elke maand een aantal dieren naar een kleinschalig slachthuis. ,,Dat is voor mij bepaald geen routine. Je ontneemt toch een leven. In veel culturen gaat het doden van dieren daarom ook gepaard met allerlei rituelen. Zo wordt respect getoond voor het dier." Van den Broek wil dan ook de discussie over de ethische kant van vlees aanwakkeren.