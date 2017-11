Doden in woning Den Bosch zijn 60-jarige bewoner en zijn 58-jarige vrouw

Video Veroordeelde Joego­sla­vië­tri­bu­naal: 'Ik heb gif ingenomen'

14:21 Slobodan Praljak (72) heeft, bij het horen van zijn straf in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, gezegd dat hij gif heeft ingenomen. Praljak kreeg vanmorgen zijn straf in hoger beroep. Daarop werd de zitting geschorst. Hulpdiensten trokken massaal naar het tribunaal, de traumaheli is inmiddels aangekomen bij het VN-hof.