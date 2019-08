‘Doden door automobilisten die lak hebben aan gordelplicht’

Man at en sliep jarenlang gratis in ziekenhui­zen na verzinnen medische klachten

5 augustus Een 50-jarige man zonder vast woonadres is afgelopen weekend opgepakt voor de ingang van ziekenhuis SKB in Winterswijk. Hij verzon medische klachten, waarna hij werd opgenomen voor onderzoek in het ziekenhuis. Daar kon hij vervolgens slapen en eten.