Dodelijke slachtoffers kruisboogschutter in Almelo zijn twee vrouwen van 70 en 52 jaar

Het politieonderzoek naar het incident aan de M. th Steynstraat is nog steeds in volle gang. Er wordt uitvoerig forensisch onderzoek gedaan op de plaats delict. Dit onderzoek richt zich op het veiligstellen van sporen. Er zijn zwarte schermen geplaatst rondom het plaats delict.

Dodelijke steekpartij in Almelo: man met kruisboog is ervaren vechtsporter

Politie zoekt beeldmateriaal

De politie zoekt naar beeldmateriaal van het incident en vraagt mensen uit de omgeving met een bewakingscamera, dashcam of videodeurbel, om beelden van gisterenochtend te delen. Die beelden kunnen belangrijk zijn voor het onderzoek. Het incident zorgde voor veel onrust in de buurt.



Toen de politie vrijdag arriveerde op de plek van het incident stond daar een man met een kruisboog op een balkon. Daarmee is op omstanders geschoten. Een arrestatieteam heeft de man overmeesterd en gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft zelf ook geschoten.



Bij het incident raakte een derde persoon gewond. Dat is een 33-jarige vrouw uit de gemeente Rijssen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis. Burgemeester Arjen Gerritsen sprak gisteren van een grote impact op de stad.